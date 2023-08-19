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Чувичкин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Чувичкин Павел Кузьмич

Мать: Чувичкина Агафия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чувичкин Михей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1845

Сын: Чувичкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Чувичкина Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Чувичкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1855

Сын: Чувичкин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Чувичкина Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1860

Сын: Чувичкин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Чувичкина Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувичкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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