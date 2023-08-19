Чувичкин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Чувичкин Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1845
Мать ребёнка: Чувичкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Чувичкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1855
Мать ребёнка: Чувичкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1860
Сын: Чувичкин Георгий Иванович
Мать ребёнка: Чувичкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувичкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно