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Дворяк Захар Григорьевич

Место рождения

Побойная, Черкаська область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

25.02.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Побойная, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.03.1900

Сын: Дворяк Илларион Захарович

Мать ребёнка: Дворяк Дарья Матвеевна

Побойная, Черкаська область
Бракосочетание
10.05.1900 ст.

Жена: Дворяк Дарья Матвеевна

Баштечки, Черкаська область
Смерть
25.02.1950
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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