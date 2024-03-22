Дворяк Захар Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти25.02.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
24.03.1900
Сын: Дворяк Илларион Захарович
Мать ребёнка: Дворяк Дарья Матвеевна
Бракосочетание
10.05.1900 ст.
Жена: Дворяк Дарья Матвеевна
Баштечки, Черкаська область
Смерть
25.02.1950
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край