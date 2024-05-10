Мотох (Жоголь) Парасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотох (Жоголь) Парасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жоголь Семен Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотох Николай Ефимович

Отец ребёнка: Мотох Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотох Иван Ефимович

Отец ребёнка: Мотох Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотох Ефим

Смерть
Неизвестно

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