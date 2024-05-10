Мотох (Жоголь) Парасья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жоголь Семен Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мотох Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотох Иван Ефимович
Отец ребёнка: Мотох Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотох Ефим
Смерть
Неизвестно