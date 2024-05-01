Артемьев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемьева Федора
Рождение ребёнка
1821
Сын: Артемьев Михайло Иванович
Мать ребёнка: Артемьева Федора
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Артемьева Федора
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Артемьева) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Артемьева Федора
Смерть
Неизвестно