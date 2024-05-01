Артемьев Иван Дмитриевич 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Артемьев Дмитрий Иванович

Мать: Артемьева Акулина Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Федора

Рождение ребёнка
1821

Сын: Артемьев Михайло Иванович

Мать ребёнка: Артемьева Федора

Рождение ребёнка
1825

Сын: Артемьев Самсон Иванович

Мать ребёнка: Артемьева Федора

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Артемьева) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Артемьева Федора

Смерть
Неизвестно

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