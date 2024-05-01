Артемьев Никифор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемьева Татьяна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Артемьев Павел Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Артемьев Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна
Рождение ребёнка
14.01.1820
Сын: Артемьев Петр Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна
с. Куликовское
Рождение ребёнка
1821
Сын: Артемьев Яков Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Артемьева) Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна
с. Куликовское
Рождение ребёнка
1827
Сын: Артемьев Кирило Никифорович
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна
Смерть
Неизвестно