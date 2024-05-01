Артемьев Никифор Дмитриевич 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьев Никифор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Артемьев Дмитрий Иванович

Мать: Артемьева Акулина Фадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Татьяна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Артемьев Павел Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Артемьев Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна

Рождение ребёнка
14.01.1820

Сын: Артемьев Петр Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна

с. Куликовское
Рождение ребёнка
1821

Сын: Артемьев Яков Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Артемьева) Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна

с. Куликовское
Рождение ребёнка
1827

Сын: Артемьев Кирило Никифорович

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна

Смерть
Неизвестно

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