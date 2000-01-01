Воробьев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1971

Дочь: Кулешова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Воробьева Людмила Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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