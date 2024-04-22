Уразов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966
Мать: Уразова Галина Егоровна
Бракосочетание
19.07.1990
Рождение ребёнка
10.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уразова Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
20.06.2003
Сын: Уразов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Уразова Елена Анатольевна