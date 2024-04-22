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Уразов Александр Николаевич

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

10.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966

Отец: не указан

Мать: Уразова Галина Егоровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
19.07.1990

Жена: Уразова Елена Анатольевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уразова Елена Анатольевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.06.2003

Сын: Уразов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Уразова Елена Анатольевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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