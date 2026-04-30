Волконская (Высоцкая) Анна Александровна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Волконская (Высоцкая) Анна Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1794

умерла 1864

Супруги
Волконский Дмитрий Петрович13.03.1794 г.р.
Дети
Волконский Алексей Дмитриевич27.11.1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1810

Муж: Волконский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1812

Сын: Волконский Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1864

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