Волконская (Высоцкая) Анна Александровна
женский, родилась 1794
умерла 1864
Супруги
Волконский Дмитрий Петрович13.03.1794 г.р.
Дети
Волконский Алексей Дмитриевич27.11.1812 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1810
Рождение ребёнка
27.11.1812
Сын: Волконский Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Волконский Дмитрий Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1864