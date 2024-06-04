Неустроев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Неустроев Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неустроева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Неустроева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неустроева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Неустроева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неустроева Татьяна