Неустроев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Неустроев Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Неустроева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Неустроева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Татьяна

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