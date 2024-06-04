Неустроева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеустроева Татьяна

Неустроева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Неустроев Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неустроева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Неустроев Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неустроев Виктор Петрович

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