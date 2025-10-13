Ржевский Григорий Павлович 18.10.1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ржевский Григорий Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.10.1763, Москва, город федерального значения Москва

умер 11.05.1830, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Ржевская (Мещерская) Прасковья Григорьевна27.10.1739 г.р.
Отец
Ржевский Павел Матвеевич01.01.1734 г.р.
Супруги
Ржевская (Каменская) Мария МихайловнаОколо 1773 г.р.
Дети
Ржевский Михаил Григорьевич12.09.1796 г.р.
Ржевский Сергей Григорьевич15.10.1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1763

Отец: Ржевский Павел Матвеевич

Мать: Ржевская (Мещерская) Прасковья Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1795

Жена: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
12.09.1796

Сын: Ржевский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Рождение ребёнка
15.10.1796

Сын: Ржевский Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ржевский Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ржевский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.04.1803

Дочь: Ржевская Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
11.05.1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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