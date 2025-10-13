Ржевский Григорий Павлович
мужской, родился 18.10.1763, Москва, город федерального значения Москва
умер 11.05.1830, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьРжевская (Мещерская) Прасковья Григорьевна27.10.1739 г.р.
ОтецРжевский Павел Матвеевич01.01.1734 г.р.
Супруги
Ржевская (Каменская) Мария МихайловнаОколо 1773 г.р.
Дети
Ржевский Михаил Григорьевич12.09.1796 г.р.
Ржевский Сергей Григорьевич15.10.1796 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1763
Бракосочетание
1795
Рождение ребёнка
12.09.1796
Сын: Ржевский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.10.1796
Сын: Ржевский Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ржевский Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ржевский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1803
Дочь: Ржевская Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Ржевская (Каменская) Мария Михайловна
Смерть
11.05.1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург