(Волобуева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти03.12.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Волобуев Евдоким
Мать: Феодосия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Петр
Отец ребёнка: Семка Фёдор
Рождение ребёнка
05.05.1905
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Семка Фёдор
Рождение ребёнка
16.07.1913
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Семка Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Семка Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Семка Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Семка Фёдор
Смерть
03.12.1961