(Волобуева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волобуева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

03.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Волобуев Евдоким

Мать: Феодосия

Рождение ребёнка
1903

Сын: Петр

Отец ребёнка: Семка Фёдор

Рождение ребёнка
05.05.1905

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Семка Фёдор

Рождение ребёнка
16.07.1913

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Семка Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Семка Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Семка Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Семка Фёдор

Смерть
03.12.1961
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