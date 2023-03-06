Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей

Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семка Фёдор

Мать: Александра

Смерть
Неизвестно