Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Андрей
Андрей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семка Фёдор
1884 г.р.
Мать
(Волобуева) Александра
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семка Фёдор
Мать:
Александра
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь