Гаврилов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1922

Дата смерти

10.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Смерть
10.11.1981
Похороны
Неизвестно
Середка, Псковский муниципальный район, Псковская область

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