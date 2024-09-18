Гаврилов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1922
Дата смерти10.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова (Смирнова) Екатерина Васильевна
Смерть
10.11.1981
Похороны
Неизвестно
Середка, Псковский муниципальный район, Псковская область