Лопатина Анна Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович
д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
?.12.1849
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович
д. Костылево Ентальской волости