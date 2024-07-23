Лопатина Анна Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Анна Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Алексей Иванович

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лопатин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович

д. Костылево Ентальской волости
Рождение ребёнка
?.12.1849

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лопатин Алексей Иванович

д. Костылево Ентальской волости

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