Серпова Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпова Федосья Федоровна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1720 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Серпов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Серпов Дмитрий Сидорович

Погорелка, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпов Дмитрий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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