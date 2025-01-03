Давидюк (Федорович) Евдокия Онуфриевна
женский, родилась 1836
умерла 1871
Супруги
Давидюк Иван Никитович1833 г.р.
Дети
(Давидюк) Мария Ивановна1858 г.р.
Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна1865 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Давидюк) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович
Смерть
1871