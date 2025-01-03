Давидюк (Федорович) Евдокия Онуфриевна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Давидюк (Федорович) Евдокия Онуфриевна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 1836

умерла 1871

Супруги
Давидюк Иван Никитович1833 г.р.
Дети
(Давидюк) Мария Ивановна1858 г.р.
Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидюк Иван Никитович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Давидюк) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Осийчук (Давидюк) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Давидюк Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Давидюк Семен Никитович

Отец ребёнка: Давидюк Иван Никитович

Смерть
1871

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