Телегина Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина Мавра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

12.04.1776

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Телегин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Матвей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.04.1776
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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