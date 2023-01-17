Телегина Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти12.04.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Телегин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Телегин Матвей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1776