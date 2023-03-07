Матрона Титова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1864
Муж: Андрей Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Анисим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
05.08.1872
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
03.09.1877
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
16.08.1880
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
01.01.1882
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
08.11.1884
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
08.11.1884
Сын: Антоний Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Моисеенко Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Матвеев
Смерть
Неизвестно