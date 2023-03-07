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Матрона Титова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Андрей Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Анисим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
1869

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
05.08.1872

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1877

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1880

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
01.01.1882

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Антоний Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Моисеенко Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Матвеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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