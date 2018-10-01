Нагайская Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1960
Дата смерти?.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1982
Сын: Вагин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Вагин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1984
Дочь: Вагина Оксана Александровна
Отец ребёнка: Вагин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2018