Нагайская Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагайская Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1960

Дата смерти

?.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Вагин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Вагин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1984

Дочь: Вагина Оксана Александровна

Отец ребёнка: Вагин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагин Александр Михайлович

Смерть
?.10.2018
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