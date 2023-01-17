Родченкова-Чернухина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Родченкова-Чернухина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Родченков-Чернухин Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Родченков-Чернухин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно