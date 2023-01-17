Родченкова-Чернухина Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Родченкова-Чернухина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Родченков-Чернухин Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Родченков-Чернухин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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