Леденцова (Орлова) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1832 ст.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Леденцова Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Леденцов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Леденцов Кирилл Фёдорович
Отец ребёнка: Леденцов Фёдор Алексеевич
Смерть
Неизвестно