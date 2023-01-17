Леденцова (Орлова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцова (Орлова) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
06.11.1832 ст.

Муж: Леденцов Иван Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Леденцова Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Леденцов Фёдор Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Леденцов Кирилл Фёдорович

Отец ребёнка: Леденцов Фёдор Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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