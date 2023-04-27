Денисенко Ефимия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Ефимия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Петр Моисеевич

Место жительства
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
06.04.1900 ст.

Сын: Денисенко Георгий Петрович

Отец ребёнка: Денисенко Петр Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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