Антон Иванов
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1762
Сын: Трофим Антонов
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дмитрий Антонов
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Антонов
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семёновна
Смерть
1781