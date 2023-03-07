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Антон Иванов

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Иван

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1762

Сын: Трофим Антонов

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Антонов

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семёновна

Смерть
1781
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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