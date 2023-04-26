Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Семёновна

Место рождения

с. Голодяевка

Дата рождения

1732

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Голодяевка
Рождение ребёнка
?.02.1762

Сын: Трофим Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Иванов

Смерть
1792
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