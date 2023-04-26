Марья Семёновна
Место рожденияс. Голодяевка
Дата рождения1732
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1762
Сын: Трофим Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дмитрий Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Иванов
Смерть
1792