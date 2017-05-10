Лоринцева Нина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2017
Кинешма, Кинешма, Ивановская область