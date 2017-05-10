Лоринцева Нина Тихоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоринцева Нина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.2017

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоринцев Тихон Васильевич

Мать: Лоринцева (Рекутина) Анна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2017
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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