Крум Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1894
Дочь: Елиза Генриховна
Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Крум Яков Генрихович
Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1899
Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Амалия Генриховна
Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Елина Генриховна
Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1907
Дочь: Ольга Генриховна
Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крум Генрих Иванович
Смерть
1937