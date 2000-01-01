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Крум Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1894

Дочь: Елиза Генриховна

Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Крум Яков Генрихович

Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1899

Сын: Крум Готорд Генрихович

Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Амалия Генриховна

Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Елина Генриховна

Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1907

Дочь: Ольга Генриховна

Отец ребёнка: Крум Генрих Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крум Генрих Иванович

Смерть
1937
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