Крум Генрих Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Крум Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1892
Дочь: София Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
09.03.1894
Дочь: Елиза Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Крум Яков Генрихович
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
03.04.1899
Мать ребёнка: Крум Мария
Великое Залужье, Смолевичский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: Амалия Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Елина Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
20.04.1907
Дочь: Ольга Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Анна Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
04.06.1912
Дочь: Эмилия Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Рождение ребёнка
13.01.1918
Дочь: Мария Генриховна
Мать ребёнка: Крум Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крум Мария
Смерть
1933
Домашаны, Смолевичский район, Минская область