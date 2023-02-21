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Крум Генрих Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Крум Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1892

Дочь: София Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
09.03.1894

Дочь: Елиза Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Крум Яков Генрихович

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
03.04.1899

Сын: Крум Готорд Генрихович

Мать ребёнка: Крум Мария

Великое Залужье, Смолевичский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: Амалия Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Елина Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
20.04.1907

Дочь: Ольга Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Анна Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
04.06.1912

Дочь: Эмилия Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Рождение ребёнка
13.01.1918

Дочь: Мария Генриховна

Мать ребёнка: Крум Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крум Мария

Смерть
1933
Домашаны, Смолевичский район, Минская область
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