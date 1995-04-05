Лысенко Семен Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Семен Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1912

Сын: Лысенко Иван Семенович

Мать ребёнка: Лысенко Наталия Карповна

Казахстан, Карагандинская обл, Нуринский р-н, д. Морозовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Наталия Карповна

Смерть
1922
Умер от тифа.
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