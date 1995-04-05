Лысенко Семен Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1912
Мать ребёнка: Лысенко Наталия Карповна
Казахстан, Карагандинская обл, Нуринский р-н, д. Морозовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Наталия Карповна
Смерть
1922
Умер от тифа.