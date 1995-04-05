Лысенко Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко Иван Семенович

Лысенко Иван Семенович

avatar

Место рождения

Казахстан, Карагандинская обл, Нуринский р-н, д. Морозовка

Дата рождения

13.03.1912

Дата смерти

05.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1912

Отец: Лысенко Семен Игнатьевич

Мать: Лысенко Наталия Карповна

Казахстан, Карагандинская обл, Нуринский р-н, д. Морозовка
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Лысенко Елена Мартыновна

Мамлютка
Рождение ребёнка
13.06.1959

Сын: Лысенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лысенко Елена Мартыновна

Казахстан, город Мамлютка
Адрес в Мамлютке: ул. Пролетарская, д.16, кв.2 (дом снесен).
Смерть
05.04.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close