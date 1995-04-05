Лысенко Иван Семенович
Место рожденияКазахстан, Карагандинская обл, Нуринский р-н, д. Морозовка
Дата рождения13.03.1912
Дата смерти05.04.1995
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1912
Отец: Лысенко Семен Игнатьевич
Мать: Лысенко Наталия Карповна
Казахстан, Карагандинская обл, Нуринский р-н, д. Морозовка
Бракосочетание
Около 1945
Жена: Лысенко Елена Мартыновна
Мамлютка
Рождение ребёнка
13.06.1959
Мать ребёнка: Лысенко Елена Мартыновна
Казахстан, город Мамлютка
Адрес в Мамлютке: ул. Пролетарская, д.16, кв.2 (дом снесен).
Смерть
05.04.1995