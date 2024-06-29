Тимофеева Марфа Авксентьевна
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Бракосочетание
11.10.1802 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1805 ст.
Сын: Стефанов (Степанов) Харитон Иванович
Отец ребёнка: Стефанов Иван Степанович
Рождение ребёнка
18.09.1809 ст.
Сын: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Стефанов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно