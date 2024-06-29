Стефанов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1802 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1805 ст.
Сын: Стефанов (Степанов) Харитон Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Марфа Авксентьевна
Рождение ребёнка
18.09.1809 ст.
Сын: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Марфа Авксентьевна
Смерть
Неизвестно