Стефанов Иван Степанович 1784 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефанов Иван Степанович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.10.1802 ст.

Жена: Тимофеева Марфа Авксентьевна

Рождение ребёнка
20.09.1805 ст.

Сын: Стефанов (Степанов) Харитон Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Марфа Авксентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1809 ст.

Сын: Стефанов (Степанов) Сергей Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Марфа Авксентьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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