Марыкина Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Артем, Артемовский, Приморский край
г.Артем, Приморский край
Рождение ребёнка
14.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марыкин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марыкин Валерий Иванович