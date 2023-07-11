Марыкина Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марыкина Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марыкин Валерий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Артем, Артемовский, Приморский край
г.Артем, Приморский край
Рождение ребёнка
14.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марыкин Валерий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марыкин Валерий Иванович

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