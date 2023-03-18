Лебедев Инокентий Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения22.11.1902
Дата смерти03.02.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
мл. сержант; рядовой; гв. рядовой 16 гвардейская стрелковая дивизия 46 гвардейский стрелковый полк 16 гвардейской стрелковой дивизии
Призыв на военную службу
26.08.1941
Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Алькеевский РВК, Татарская АССР, Алькеевский р-н
Военная награда
13.06.1943
МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ За время стоянки нашей бригады в обороне 01.03.1943-31.07.1943 ему не раз приходилось под огнем противника делать проходы в минных полях и проволочных заграждениях для действия разве... Показать все
Военная награда
13.12.1943
МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ Сапера саперного взвода гвардии рядового Лебедева Инокентия Ксенофонтовича за то, что 13.12.1943 года при прорыве укрепленной обороны противника под артогнем и находясь в боевом поря... Показать все
Смерть
03.02.1944
Сквиря, Мишковская волость, Витебский уезд