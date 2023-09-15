Лебедев Ксенофонт Ефимович
Место рождения
Дата рождения14.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1880
Рождение ребёнка
22.11.1902
Сын: Лебедев Инокентий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
23.01.1905
Дочь: Лебедева Агафья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лебедева Евгения Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
?.03.1909
Дочь: Лебедева Ираида Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Лебедев Герман Ксенофонтович
Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
19.06.1915
Дочь: Лебедева Зоя Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно