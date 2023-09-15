Лебедев Ксенофонт Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Ксенофонт Ефимович

Место рождения

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1880

Отец: Лебедев Ефим Андреевич

Мать: Лебедева Екатерина Галактионовна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1902

Сын: Лебедев Инокентий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1905

Дочь: Лебедева Агафья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лебедева Евгения Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.03.1909

Дочь: Лебедева Ираида Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Лебедев Герман Ксенофонтович

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1915

Дочь: Лебедева Зоя Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Лебедева Ксения Михайловна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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