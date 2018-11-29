Черничко (Петрова) Альбина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.10.1928
Дата смерти29.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Рождение ребёнка
29.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черничко Валентин Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черничко Валентин Афанасьевич
Смерть
29.11.2018