Черничко (Петрова) Альбина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черничко (Петрова) Альбина Михайловна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

29.11.2018

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1892 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: Петров Михаил Иванович

Мать: Петрова (Некрасова) Ангелина Александровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черничко Валентин Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черничко Валентин Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
29.11.2018

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