Врангель (Голицына) Марианна Львовна
женский, родилась 01.05.1880, Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
умерла 31.01.1943, Брюссель
ОтецГолицын Лёв Львович30.01.1841 г.р.
МатьГолицына (Мартынова) Мария Михайловна22.08.1853 г.р.
Супруги
Врангель Георгий Михайлович07.02.1876 г.р.
Дети
Врангель Юрий Георгиевич03.05.1911 г.р.
Врангель Лёв Георгиевич18.06.1912 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880
Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.06.1910
Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.05.1911
Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.06.1912
Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1914
Дочь: Саломон (Врангель) Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1917
Сын: Врангель Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович
Смерть
31.01.1943