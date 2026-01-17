Врангель (Голицына) Марианна Львовна 01.05.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Врангель (Голицына) Марианна Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.05.1880, Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

умерла 31.01.1943, Брюссель

Отец
Голицын Лёв Львович30.01.1841 г.р.
Мать
Голицына (Мартынова) Мария Михайловна22.08.1853 г.р.
Супруги
Врангель Георгий Михайлович07.02.1876 г.р.
Дети
Врангель Юрий Георгиевич03.05.1911 г.р.
Врангель Лёв Георгиевич18.06.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880

Отец: Голицын Лёв Львович

Мать: Голицына (Мартынова) Мария Михайловна

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
11.06.1910

Муж: Врангель Георгий Михайлович

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Рождение ребёнка
03.05.1911

Сын: Врангель Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Врангель Лёв Георгиевич

Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович

Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
10.09.1914

Дочь: Саломон (Врангель) Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович

Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Врангель Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Врангель Георгий Михайлович

Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
31.01.1943

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