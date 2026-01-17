Саломон (Врангель) Нина Георгиевна 10.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Саломон (Врангель) Нина Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.09.1914, Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

умерла 1994, Париж

Отец
Врангель Георгий Михайлович07.02.1876 г.р.
Мать
Врангель (Голицына) Марианна Львовна01.05.1880 г.р.
Супруги
Саломон Андрей Сергеевич28.07.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1914

Отец: Врангель Георгий Михайлович

Мать: Врангель (Голицына) Марианна Львовна

Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломон Андрей Сергеевич

Смерть
1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.