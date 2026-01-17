Саломон (Врангель) Нина Георгиевна
женский, родилась 10.09.1914, Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
умерла 1994, Париж
ОтецВрангель Георгий Михайлович07.02.1876 г.р.
МатьВрангель (Голицына) Марианна Львовна01.05.1880 г.р.
Супруги
Саломон Андрей Сергеевич28.07.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1914
Торосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994