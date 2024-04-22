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Мария Семенова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.07.1804 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1804 ст.

Отец: Семен Мартынов

Мать: Степанида Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.04.1820 ст.

Муж: Давыд Федоров

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.

Сын: Григорий Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
06.05.1828 ст.

Дочь: Гликерия Давыдова

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
04.10.1830 ст.

Сын: Лука Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Трофим Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
23.05.1836 ст.

Сын: Иван Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
12.09.1838 ст.

Сын: Харитон Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.10.1840 ст.

Сын: Андрей Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
05.04.1843 ст.

Дочь: Ирина Давыдова

Отец ребёнка: Давыд Федоров

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
До 1850 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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