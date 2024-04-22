Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения18.07.1804 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1804 ст.
Отец: Семен Мартынов
Мать: Степанида Яковлева
Бракосочетание
11.04.1820 ст.
Муж: Давыд Федоров
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.
Сын: Григорий Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
06.05.1828 ст.
Дочь: Гликерия Давыдова
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольница
Рождение ребёнка
04.10.1830 ст.
Сын: Лука Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Трофим Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
23.05.1836 ст.
Сын: Иван Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
12.09.1838 ст.
Сын: Харитон Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
15.10.1840 ст.
Сын: Андрей Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольник
Рождение ребёнка
05.04.1843 ст.
Дочь: Ирина Давыдова
Отец ребёнка: Давыд Федоров
Раскольница
Смерть
До 1850 ст.