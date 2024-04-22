Гликерия Давыдова
Место рождения
Дата рождения06.05.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1828 ст.
Отец: Давыд Федоров
Мать: Мария Семенова
Раскольница
Рождение ребёнка
28.08.1851 ст.
Сын: Иван Парамонов
Отец ребёнка: Парамон Григорьев
Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамон Григорьев
Смерть
Неизвестно