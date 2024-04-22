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Гликерия Давыдова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.05.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1828 ст.

Отец: Давыд Федоров

Мать: Мария Семенова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
28.08.1851 ст.

Сын: Иван Парамонов

Отец ребёнка: Парамон Григорьев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамон Григорьев

Смерть
Неизвестно
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