Нефедова Роза Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедова Роза Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1973

Дочь: Нефедова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Нефедов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Нефедов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Нефедов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедов Александр Иванович

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