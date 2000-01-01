Нефедов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефедов Иван
Рождение ребёнка
25.01.1973
Дочь: Нефедова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Нефедова Роза Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Нефедова Роза Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Нефедова Роза Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефедова Роза Алексеевна