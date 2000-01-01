Нефедов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефедов Александр Иванович

Нефедов Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедов Иван

Мать: Канаева Нефедова Наталья Акимовна

Рождение ребёнка
25.01.1973

Дочь: Нефедова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Нефедова Роза Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Нефедова Роза Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Нефедова Роза Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Роза Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close