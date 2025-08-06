Кологривов Александр Николаевич 04.10.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кологривов Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.10.1838, Никольское, Ливенский муниципальный район, Орловская область

умер 1896

Супруги
Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна12.03.1848 г.р.
Дети
Кологривов Юрий Александрович23.04.1871 г.р.
Богданович (Кологривова) Вера Александровна05.05.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.04.1871

Сын: Кологривов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

деревня Калиница, Подольская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
05.05.1876

Дочь: Богданович (Кологривова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.02.1881

Сын: Кологривов Всеволод Александрович

Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

Никольское, Ливенский уезд, Орловская губерния

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Кологривова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.02.1883

Сын: Кологривов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

Смерть
1896

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