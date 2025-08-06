Кологривов Александр Николаевич
мужской, родился 04.10.1838, Никольское, Ливенский муниципальный район, Орловская область
умер 1896
Супруги
Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна12.03.1848 г.р.
Дети
Кологривов Юрий Александрович23.04.1871 г.р.
Богданович (Кологривова) Вера Александровна05.05.1876 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольское, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1871
Сын: Кологривов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна
деревня Калиница, Подольская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.05.1876
Дочь: Богданович (Кологривова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.02.1881
Сын: Кологривов Всеволод Александрович
Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна
Никольское, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Кологривова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1883
Сын: Кологривов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна
Смерть
1896