Богданович (Кологривова) Вера Александровна 05.05.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Богданович (Кологривова) Вера Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.05.1876

умерла 1940

Отец
Кологривов Александр Николаевич04.10.1838 г.р.
Мать
Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна12.03.1848 г.р.
Супруги
Богданович Семён ИвановичПосле 1850 г.р.
Дети
Богданович Иван СемёновичОколо 1895 г.р.
Богданович Александр СемёновичОколо 1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876

Отец: Кологривов Александр Николаевич

Мать: Кологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Богданович Иван Семёнович

Отец ребёнка: Богданович Семён Иванович

Бракосочетание
Около 1895

Муж: Богданович Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Богданович Александр Семёнович

Отец ребёнка: Богданович Семён Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1920

Дочь: Богданович Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Шаховская, Шаховская, Московская область

Смерть
1940

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