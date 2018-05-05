Богданович (Кологривова) Вера Александровна
женский, родилась 05.05.1876
умерла 1940
ОтецКологривов Александр Николаевич04.10.1838 г.р.
МатьКологривова (Ухтомская) Мария Дмитриевна12.03.1848 г.р.
Супруги
Богданович Семён ИвановичПосле 1850 г.р.
Дети
Богданович Иван СемёновичОколо 1895 г.р.
Богданович Александр СемёновичОколо 1899 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1876
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Богданович Иван Семёнович
Отец ребёнка: Богданович Семён Иванович
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Богданович Александр Семёнович
Отец ребёнка: Богданович Семён Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1920
Дочь: Богданович Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Шаховская, Шаховская, Московская область
Смерть
1940