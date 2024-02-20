Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Пичахчи) Евфросиния Павловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
10.09.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.07.1903
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
19.07.1904
Дочь: Кириакия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
30.01.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно