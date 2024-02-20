(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

07.07.1903

Дата смерти

18.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1903

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.07.1903
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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