(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Кириакия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Кириакия Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

19.07.1904

Дата смерти

15.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1904

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Петрович

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Евфросиния Павловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
15.10.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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