Головизнина Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Василий Александрович

Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головизнин Николай Александрович

Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич

Смерть
После 1970
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