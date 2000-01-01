Головизнина Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Василий Александрович
Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головизнин Николай Александрович
Отец ребёнка: Головизнин Александр Васильевич
Смерть
После 1970