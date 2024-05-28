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Поникаровская Марфа Прокопьева

Место рождения

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поникаровский Александр Александрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Поникаровский Павел Александрович

Отец ребёнка: Поникаровский Александр Александрович

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Поникаровская Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Поникаровский Александр Александрович

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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