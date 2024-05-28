Поникаровская Марфа Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Поникаровский Павел Александрович
Отец ребёнка: Поникаровский Александр Александрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Поникаровская Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Поникаровский Александр Александрович
Смерть
Неизвестно