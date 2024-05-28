Поникаровский Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Поникаровский Павел Александрович
Мать ребёнка: Поникаровская Марфа Прокопьева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Поникаровская Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Поникаровская Марфа Прокопьева
Смерть
Неизвестно