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Поникаровский Александр Александрович

Место рождения

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Поникаровский Александр Стефанов

Мать: Поникаровская Елена Никаноровна

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Марфа Прокопьева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Поникаровский Павел Александрович

Мать ребёнка: Поникаровская Марфа Прокопьева

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Поникаровская Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Поникаровская Марфа Прокопьева

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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